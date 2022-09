há 1 horas 15:22

Nuno Dias: «Esperamos que os reforços do Benfica não tenham o rendimento que sabemos que vão ter»



Peter Spark / Movephoto

Na antevisão ao dérbi de domingo com o Benfica, Nuno Dias, treinador do Sporting, alertou para a qualidade dos jogadores contratados pelas águias no último defeso. "Felizmente a equipa já está toda junta. Passámos alguns tempos difíceis com as ausências, mas a equipa está bem, focada, ciente das dificuldades e preparada para aquilo que o Benfica vai apresentar. Controlo emocional? Espero que não seja a chave para quem vai vencer, esse é apenas mais um fator. Quando os outros fatores se equilibram, esse pode ter um pouco mais de importância, mas não me parece que seja decisivo. Os dérbis são jogos com uma carga emocional muito grande e isso não nos permite fazer aquilo que muitas vezes queríamos, mas espero que isso seja um aspeto importante e não decisivo. O Benfica investiu bem e escolheu bem os jogadores que contratou. Da nossa parte é esperar que eles, para já, não tenham os rendimentos que sabemos que vão ter", atirou.