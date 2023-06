há 1 horas 18:46

Sp. Braga e Benfica discutem hoje o acesso à final do playoff



Fernando Ferreira

Sp. Braga e Benfica disputam esta segunda-feira, na 'negra', o apuramento para a final do playoff da Liga Placard de futsal, eliminatória que neste momento está empatada (1-1), com uma vitória para cada uma das equipas - os bracarenses venceram o Jogo 1 (3-1) e as águias levaram a melhor no Jogo 2 (4-1).

