Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 18:33

Benfica e Sporting voltam a encontrar-se em mais um dérbi



David Cabral Santos

Benfica e Sporting defrontam-se, esta noite, a partir das 20:30 horas, no Pavilhão Fidelidade, no jogo 2 da final do playoff da Liga Placard de futsal. Os leões visitam a casa do rival na frente da eliminatória, depois de terem vencido por 5-1 no primeiro duelo, disputado no último sábado no Pavilhão João Rocha.