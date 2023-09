Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 17:51

Mário Silva: «Temos de ser disciplinados e rigorosos»



FPF

Também Mário Silva esperar conseguir criar surpresa e dificuldades ao adversário.



"Tentamos sempre antecipar alguma coisa que se pode apresentar de novo e trabalhamos, dentro daquilo que é a nossa identidade, alguma adaptação para criarmos mais dificuldades", disse o técnico do Benfica, tentando prever o que se vai passar no jogo: "Espero um Sporting com uma defesa individual agressiva, forte nas transições, um jogo de pivô com cortes e agressivos nas bolas paradas. Temos de ser disciplinados e rigorosos!"