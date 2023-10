há 39 min 21:00

Mário Silva lamentou ausência de Jacaré: «Não merecia não poder jogar este jogo»



FPF

Mário Silva lamentou o facto de não poder contar com Jacaré no dérbi de hoje, uma vez que o pivô brasileiro de 24 anos – que foi figura ao marcar três golos na conquista da Supertaça frente aos leões numa vitória por 5-4 após prolongamento em agosto – foi expulso na última ronda, no triunfo suado do Benfica, por 3-2, na deslocação ao recinto do Quinta dos Lombos.



"A única diferença que temos face a esse jogo é que por infelicidade de um atleta [Jacaré], que foi só o que marcou três golos, não vai poder contar. Hoje em dia acabamos por andar a privilegiar quem finge que quer jogar e isso naturalmente tem-se pago caro", lamentou o técnico dos encarnados na antevisão ao duelo, deixando elogios ao jogador: "O Jacaré tem uma importância muito grande na equipa pelo que permite jogar em profundidade e naquilo que não permite os outros fazerem. Mas mais importante do que isso, está num momento muito bom e tem tido um comportamento excecional mesmo após as expulsões. Infelizmente não poderemos contar com ele."