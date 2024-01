há 37 min 20:38

Dérbi entre Benfica e Sporting na final da Taça da Liga de futsal



Sporting CP

Bem-vindo/a ao acompanhamento em direto do dérbi entre Benfica e Sporting, a contar para a final da Taça da Liga de futsal, um encontro que tem início agendado para as 21 horas no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



