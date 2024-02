há 28 min 21:24

Dérbi entre Sporting e Benfica aquece 15.ª jornada do campeonato de futsal



Ricardo Jr

Boa noite! Seja bem-vindo/a ao acompanhamento em direto do dérbi entre Sporting e Benfica, a contar para a 15.ª jornada do campeonato nacional de futsal. Os leões, atuais segundos classificados da prova, recebem as águias, que entram para esta ronda no terceiro lugar, no Pavilhão João Rocha a partir das 21:30 horas.



