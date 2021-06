A irónica reação de Ricardinho à descida do ACCS Paris

Ricardinho não demorou muito a reagir à descida de divisão imposta ao ACCS Paris - que no último sábado se sagrou campeão - pela Federação Francesa de Futebol e fê-lo de forma irónica através das redes sociais.



"Bom, nunca ganhei nenhum campeonato da segunda divisão, será desta vez?", escreveu, num 'storie' do Instagram, o internacional português, que atua no clube francês e tem como companheiro de equipa o compatriota Bruno Coelho.



Recorde-se que o castigo estará relacionado com irregularidades económicas e incumprimentos salariais com o plantel e staff. O clube já anunciou que vai recorrer da decisão.