Equipa de Ricardinho e Bruno Coelho desce na secretaria... três dias após ser campeã

O ACCS Paris, emblema onde atuam os internacionais portugueses Ricardinho e Bruno Coelho, foi esta terça-feira despromovido à segunda divisão, três dias depois de ter conquistado o título de campeão francês de futsal.





A sanção ao clube parisiense foi imposta pela Comissão de Controlo Económico da Federação Francesa de Futebol e, de acordo com a imprensa gaulesa, está relacionada com irregularidades económicas e salários em atraso a jogadores e membros da equipa técnica.O ACCS Paris vê também o título ser-lhe retirado, mas o clube já reagiu em comunicado e anunciou que irá recorrer da decisão. "Vamos recorrer e acreditamos que a sanção será anulada. Vamos esperar pelo resultado do recurso, continuar a festejar o título e a preparar a próxima época, tanto na primeira divisão como na Liga dos Campeões", pode ler-se, em nota emitida esta tarde.