ACCS anuncia continuidade de Ricardinho: campeão mundial vai jogar na... 2.ª divisão francesa

Está definido o futuro de Ricardinho. Gorada a possibilidade de reforçar o Sp. Braga, o craque português vai continuar a representar os franceses do ACCS, anunciou esta quarta-feira a equipa gaulesa nas redes sociais. A revelação foi feita em jeito de desafio aos adeptos, que pela primeira vez terão a chance de ver o recente campeão do Mundo ao vivo no Philippe Cattiau Sports Center, em Villeneuve-la-Garenne.





Esse regresso ao ativo nos franceses também marcará um momento inusitado para o craque português, que irá disputar a segunda divisão francesa, pese embora no ano passado até ter sido campeão pela formação gaulesa . A situação deveu-se a um castigo relacionado com irregularidades económicas e incumprimentos salariais com o plantel e staff, que levaram à despromoção na secretaria.De regresso a França, Ricardinho poderá na próxima semana defrontar o Sporting, num duelo do Grupo 2 da Ronda Principal da Liga dos Campeões.