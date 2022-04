há 40 min 15:39

Nuno Dias vai cumprir 50.º jogo na Liga dos Campeões: «Importante é o que conseguimos alcançar com esses 50»



José Gageiro/Movephoto

Nuno Dias falou com o Canal 11 há minutos, quando falta menos de meia hora para iniciar a partida que marca o 50.º jogo do técnico do Sporting na Liga dos Campeões, ele que é o primeiro a consegui-lo pela mesma equipa.



"Esses números significam que internamente fomos conseguindo alcançar os objetivos, de forma a disputar esta prova. Os números contam pouco, são números do passado. Importante é o que conseguimos alcançar com os 50 e é em cima disso que nos sentimos orgulhosos", reiterou o treinador português que revelou o que pensava enquanto esteve sentado durante alguns minutos no banco de suplentes.



"Penso que estou longe e certamente havia muitas pessoas que gostavam de estar aqui a ajudar nso é o melhor palcomd o mundo do futsal, trabalhamos pra estar aqui os jogadores doram jogar estas provas e é mais um objetivo alcançado", contou, tendo dito ainda que "ainda há alguma ansiedade, mas passa depressa" e sublinhou a importância dos adeptos leoninos presentes em Riga.



"Já se veêm alguns adeptos [nas bancadas]. É importante sentir o apoio deles, mesmo à distância", concluiu.