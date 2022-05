«Ato racista deplorável»: Benfica solidário com Nilson apoia-o na "demanda pela justiça"

O Benfica expressou esta segunda-feira solidariedade com Nilson, que revelou ter sido alvo de "insulto racista" por parte de um jogador do Sporting na final da Taça de Portugal de futsal."O racismo é abjeto e o Sport Lisboa e Benfica estará sempre na linha da frente do combate ao racismo. Somos defensores intransigentes do desporto sem preconceitos e promotor da diversidade", começa por referir o Benfica na newsletter diária.E prossegue: "Nilson, atleta da nossa equipa de futsal, foi vítima de um ato racista deplorável e agirá em conformidade junto das instâncias competentes, a FPF e tribunais civis. O Sport Lisboa e Benfica está solidário com o seu atleta e apoia-o, através do gabinete jurídico, nesta demanda pela justiça e para que estas manifestações de racismo sejam definitivamente expurgadas do desporto português".