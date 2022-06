Benfica bate Elétrico e defronta Sporting na final do playoff da Liga Placard

O Benfica apurou-se este domingo para a final do playoff da Liga Placard, depois de derrotar o Elétrico por 2-1, no Pavilhão da Luz e fecham a série em 2-0, após ter triunfado, pelo mesmo resultado, em Ponte de Sor.Ivan Chishkala colocou os encarnados em vantagem logo aos dois minutos, Peixinho ainda empatou já na segunda parte (26'), mas Rómulo garantiu a vitória da equipa de Pulpis aos 36'.O Benfica marca assim encontro com o Sporting - que eliminou o Fundão nas 'meias' - na final do playoff da prova, que se disputa à melhor de cinco jogos. O primeiro encontro disputa-se no próximo domingo, dia 19, no Pavilhão João Rocha.