Sporting apura-se para a final do playoff da Liga Placard

O Sporting apurou-se este domingo para a final do playoff da Liga Placard, após bater o Fundão por 5-2, no Pavilhão João Rocha. Os leões fecham a série em 2-0, depois de terem vencido no Fundão, por 6-4, na sexta-feira.Os verdes e brancos começaram praticamente a vencer fruto de um autogolo de Iury Bahia logo no primeiro minuto do encontro. Cardinal (6' e 23'), Esteban (13') e Pauleta (29') marcaram os golos da equipa de Nuno Dias, enquanto Felipe Leite (8') e Nem (36') ainda reduziram para a formação do distrito de Castelo Branco.O Sporting espera agora por Benfica ou Elétrico na final do playoff da competição, que se disputa à melhor de cinco jogos. Os encarnados estão na frente da eliminatória, após terem triunfado em Ponte de Sor, por 2-1, e podem fechar a série esta tarde na Luz, em partida com início marcado para as 17 horas.