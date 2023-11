Benfica e Sporting já conhecem adversários da ronda de elite da Champions de futsal

O Benfica e o Sporting ficaram esta quinta-feira a conhecer os adversários da Ronda de Elite da UEFA Futsal Champions League 2023/24, que se disputa entre 28 de novembro e 3 de dezembro.O Benfica ficou inserido no Grupo B, com o FC Prishtina (Kosovo), o FK Dobovec (Eslovénia) e o Kairat Almaty (Cazaquistão), e vai disputar a prova em Pristina, no Kosovo.Sporting, que será o anfitrião do Grupo C, ficou com o Haladás (Hungria), Loznica-Grad 2018 (Sérvia) e Anderlecht Futsal (Bélgica).