Benfica nega interesse em Guitta

O portal 'Leonino' avançou que Guitta, guarda-redes que trocou o Sporting pelos russos do Ukhta no último verão, estava a caminho do Benfica , mas fonte do clube encarnado nega o interesse no internacional brasileiro de 36 anos.O Benfica garante que a informação não faz sentido, ainda para mais vinda de uma página afeta ao Sporting e assegura que não existem contactos. A mesma fonte reitera a total confiança nos guarda-redes à disposição do técnico Mário Silva: Léo Gugiel, internacional brasileiro com contrato até 2025; André Sousa, campeão europeu e mundial, e os jovens Martim Figueira e Daniel Osuji.