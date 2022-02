Bicampeões europeus de futsal de volta a Lisboa: dos aplausos no aeroporto à homenagem de Marcelo

07.02.2022

Fernando Gomes: «É sempre um gosto vir aqui»

Discursa Fernando Gomes, presidente da FPF.



"Creio que este é o 14.º troféu que trago a si, Senhor Presidente, durante os seus mandatos. O 30.º título na história. Metade deles foram conquistados depois de 2015. Esta ambição que nós temos, permanentemente de representar Portugal, deve ser sinónimo de ambição, de todos os desportistas que representam o nosso país. Como eu já disse algumas vezes, não se ganha sempre, muitas das vezes até se perde. Mas é na derrota, ou nas derrotas, que conseguimos criar as condições par anos tornarmos mais fortes, sermos melhores, e a partir daí conseguirmos as vitórias. Esta Seleção, antes de 2018, perdeu muitas vezes. Eu diria que perdia quase sempre. Mas com essas derrotas, com essa ambição, com esse saber, conseguimos dar a volta, e é esta ambição que queremos manter sem nunca esquecer o papel da Federação enquanto entidade social do país, para unir os povos, famílias, e intervir de forma muito presente em toda a sociedade e vida portuguesa. Gostaria de enfatizar este espírito de grupo, deste grupo fantástico, que representa a Federação, o desporto português e o país. Fazem da união, da garra, da dedicação, do talento, de uma capacidade psíquica fora do normal, com que tenhamos a felicidade de assistir a vitórias verdadeiramente fantásticas nos últimos tempos, verdadeiramente saborosas, e um marco que nos lembraremos para sempre. Também uma palavra a Jorge Braz: não é por acaso que este caminho está a ser seguido. Com a sua capacidade de organização, de liderança, alicerçados por um staff técnico e uma grande estrutura, conseguiram colocar o futsal português num patamar de excelência do panorama desportivo mundial. Temos outros desafios, mais desafios: daqui a pouco teremos uma fase final de futsal feminino, também dos sub-19, e muito sinceramente é esta ambição com que queremos continuar, para conquistar títulos e engrandecer Portugal. Não ficaria muito bem se não trouxesse aqui o primeiro título de uma modalidade coletiva do desporto feminino, tudo iremos fazer para o conseguir. Uma palavra que deve ser referenciada aqui, a todos os clubes e dirigentes deste país, que de uma forma fantástica e numa altura extremamente difícil, conseguiram manter os escalões de formação a funcionar. Todos sabemos o quão importante é para as vidas das seleções e alargamento das bases, que se pode constatar pela juventude desta Seleção. Muito obrigado por esta receção, é sempre um gosto vir aqui".