CNID solidário com jornalista do 'Zerozero': «Repudiamos as atitudes de Mário Silva e dos seus adjuntos»

Depois de um jornalista do 'Zerozero' afirmar ter sidoapós a final da Taça da Liga de futsal, que terá exigido "justificações sobre o porquê da foto de capa da crónica do jogo pertencer a Taynan", o jogador envolvido na polémica que marcou a final entre Benfica e SPorting (2-4), o CNID (Associação de Jornalistas de Desporto) saiu em defesa do dito jornalista e lamentou que ainda não tenha existido um pedido de desculpas por parte dos intervenientes.

"Quase 24 horas depois de elementos do staff técnico da equipa de futsal do Benfica terem tido atitudes nada dignas do grandeza do clube que representam, para com um Jornalista, nenhum deles teve a hombridade de pedir desculpas. O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de se solidarizar com o Jornalista e de repudiar as atitudes do treinador Mário Silva e dos seus adjuntos.

O Benfica contactou entretanto o Zerozero.pt o que a direção do site valorizou como gesto de grandeza. Da equipa técnica, nada.

Um caso lamentável após a final da Taça da Liga, na Póvoa do Varzim, e que começa por ser estranho porquanto os treinadores-adjuntos do Benfica estavam na sala de Imprensa após o jogo - não tinham que estar, se não vão prestar declarações, que essas pertenciam ao treinador principal. E se não se sabem comportar, é melhor não estarem mesmo.

Depois, um dos adjuntos foi confrontar o Jornalista do site zerozero.pt porque a foto da crónica era de Taynan (jogador do Sportjng) que, além de dois golos que justificavam a escolha, se tinha envolvido num caso claro de anti-Desportivismo. Seguiram-se insultos, agressões verbais, tentativas de intimidação a que se juntou o treinador, Mário Silva, que entretanto acabara de prestar declarações.

Cenas lamentáveis que exigiram sangue frio e contenção da parte do Jornalista Daniel Sousa. Que se limitou a fazer o seu trabalho (um site tem que ser muito rápido e utilizar as fotos disponíveis, que depois são atualizados, tal como os textos). Não se pode fazer tudo de uma vez.

O SL Benfica é demasiado grande para deixar que cenas destas passem sem a devida correção. Os jornalistas sabem que treinadores e jogadores podem ter momentos de menor lucidez após um jogo. Mas 24 horas depois não é aceitável que ainda não tenham pedido desculpas por atitudes que não dignificam quem as toma e prejudicam a imagem do clube que servem e que lhes paga. E não é nada bom para a modalidade que abraçaram.

É tempo de os clubes darem exemplos práticos de ‘fair-play’ e de os seus treinadores perceberem que há mínimos de educação e urbanidade que devem ser observados perante o Jornalismo e os Jornalistas."