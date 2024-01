Jornalista do 'zerozero' denuncia intimidação de staff do Benfica após final da Taça da Liga

Um jornalista do 'zerozero' diz ter sido intimidado pelo staff do Benfica após o dérbi de futsal com o Sporting. Segundo o artigo do portal no qual é reportada a situação, o jornalista foi "vítima de agressões verbais" por parte da equipa técnica dos encarnados, que "exigiu justificações sobre o porquê da foto de capa da crónica do jogo pertencer a Taynan", o jogador envolvido na polémica que marcou a final da Taça da Liga de futsal.Segundo o 'zerozero', Mário Silva, que já tinha terminado a sua intervenção na sala de imprensa, voltou atrás e juntou-se ao ataque ao jornalista tendo, durante a altercação, proferido as seguintes palavras: "por isso é que fizeste aquela pergunta falaciosa", "promoveste um batoteiro" ou "tens mau caráter".Contactado por, o Benfica garantiu estar a analisar o caso.