Taynan admite erro nas redes sociais e depois apaga publicação: «Joguei com o regulamento»

Taynan fez uma publicação nas redes sociais em que admitiu ter errado na final da Taça da Liga, ganha pelo Sporting , acabando por apagar depois a publicação. O jogador dos leões - que estava no banco de suplentes com o colete vestido e entrou no terreno de jogo para parar uma jogada de perigo do Benfica - admite que jogou com o regulamento."Eu amo este clube, errei? Sim. Mas foi por impulso, por querer vencer, dar o título aos meus, por todo o nosso trabalho. Mas o regulamento diz por si só, podemos mudar a regra? Concordo. Mas é isso, quero pedir desculpa a alguns, mas joguei com o regulamento e amo este desporto", escreveu o internacional pelo Cazaquistão no Instagram.Recorde-se que o lance tem gerado grande polémica e que o Benfica já exigiu a repetição do jogo.