Conselho de Disciplina arquivou queixa do benfiquista Nilson por racismo de jogador do Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tornou pública a decisão de arquivar o processo por alegado racismo de que terá sido alvo Nilson , jogador do Benfica, no duelo com o Sporting, referente à final da Taça de Portugal do ano passado, e que terminou com vitória leonina por 4-3.Durante o processo de inquérito, o fixo dos encarnados afirmou que Cardinal, jogador do Sporting, chamou-lhe "preto de merda" e que "já não sabia em que momento de jogo acontecera, afirmando genericamente que na 2ª parte, e que confirmou não ter falado do assunto com ninguém, apenas o referiu nas redes sociais, e que ninguém ouviu a expressão porque estavam só os dois e o Cardinal falou baixo", conforme se pode ler no relatório disponibilizado pelo organismo.Após o decurso das averiguações, o CD concluiu que "a prova coligida para os autos no presente processo de averiguações não permite legitimar, ou sequer suficientemente indiciar, a convicção de terem sido proferidos insultos racistas", pelo que decide "ordenar o arquivamento dos presentes autos".Recorde-se que Nilson pode agora apresentar recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto no prazo de 10 dias.