Dérbi de futsal: APAF apresenta queixa contra o Benfica

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma queixa contra o Benfica, na sequência do comunicado que os encarnados publicaram no site a contestar a arbitragem do jogo 3 da final do playoff da Liga Placard, frente ao Sporting.





A APAF considera que esse comunicado coloca em causa a honra da dupla de arbitragem que dirigiu o dérbi desta quinta-feira e, por isso, decidiu avançar com a participação.No referido comunicado o Benfica contesta o segundo golo dos leões, considerando que a bola não entrou na totalidade na baliza defendida por Roncaglio. "O Sport Lisboa e Benfica foi mais uma vez prejudicado e exige respeito quer por parte da Federação Portuguesa de Futebol quer por parte da arbitragem", pode ler-se, por exemplo, na nota oficial.