Europeu de futsal feminino: Espanha-Portugal, em direto

há 1 horas 12:46

Luís Conceição: «Temos de ser, e vamos ser, muito grandes para superar Espanha»



FPF

Na antevisão ao encontro, o selecionador nacional Luís Conceição revelou o que esperar da seleção espanhola. "A Espanha é bicampeã europeia, uma seleção fortíssima. Olhando para os meus últimos nove anos à frente da Seleção, sinto que Portugal e Espanha estão no momento mais forte da sua história. Estão a um nível altíssimo, tanto no contexto europeu como mundial, e nós queremos superar esta Espanha. Para que tal aconteça, temos de ser, e vamos ser, muito grandes", referiu, desvalorizando depois o recente saldo negativo da equipa das quinas diante deste adversário.



"São jogos com enquadramentos diferentes. Os dois primeiros, em Rio Maior, aconteceram após uma fase de preparação para um apuramento, em que a nossa fadiga se fazia sentir. Nos últimos, disputados em solo espanhol, o equilíbrio foi grande. Elas venceram [ambos por 3-2] mas tivemos mais oportunidades e fomos superiores na qualidade do jogo e na nossa organização. Nesta altura, acreditamos que estamos melhores do que a Espanha", afirmou.