Fábio Cecílio: «O segredo foi não dar facilidades às Ilhas Salomão»

"Acho que o segredo foi não dar facilidades às Ilhas Salomão, que é uma seleção que gosta do jogo em transição, e o resultado diz isso. Tivemos um jogo muito respeitoso, criámos as nossas oportunidades e finalizámos. Quanto mais puder ajudar a seleção, melhor. Os golos são à parte, o foco é o grupo. Isso para mim é o mais importante", afirmou o jogador do Benfica, que agradeceu o apoio dos adeptos portugueses nas bancadas. "Sabemos o papel importante que eles têm e que nos influenciam no jogo. Dou uma palavra de apreço, são eles que andam atrás de nós e ter aqui público português só nos faz mais felizes", referiu.Pauleta, que falhou o duelo inaugural com a Tailândia devido à Covid-19 e hoje cumpriu o primeiro jogo em fases finais de Mundiais, admitiu estar "radiante pela estreia". "É o Campeonato do Mundo. Qualquer jogador quer estar presente nos grandes palcos e eu também não fujo à regra. Estreei-me agora e espero continuar a jogar", sublinhou.Relativamente ao período de isolamento, o jogador do Sporting reconheceu que "no início foi complicado". "Queremos estar com o grupo e trabalhar. Fiquei em casa, mas sempre a trabalhar, em contacto com o grupo todo. Ligavam-me todos os dias e estive sempre a trabalhar para poder chegar aqui na máxima força. O objetivo que temos aqui na seleção é ganhar todos os jogos. Pensamos jogo a jogo. Contra Marrocos, é conquistar os três pontos para seguirmos o nosso trajeto", disse.