Joel Rocha: «Vocês que têm as imagens, gostaria de saber se a bola entrou na totalidade...»

Apesar de desapontado pela derrota do Benfica em casa do Sporting, no terceiro jogo da final do playoff, Joel Rocha deixou elogios à atuação da sua equipa e aproveitou para questionar a jornalista do Canal 11 quanto ao golo que deu o triunfo aos leões.





"Queria fazer uma questão: vocês que têm as imagens, as repetições, gostaria de saber se a bola entrou na sua totalidade... Vocês têm as imagens, quem está no estúdo, conseguem transmitir isso? Esperando que o lance tenha sido legal, além desse lance... fizemos um jogo extremamente forte e capaz, perante um grande adversário. O Benfica esteve melhorar, a criar mais e melhorar, a finalizar na baliza, que é isso que traz eficácia. O Sporting numa jogada de estratégia supera-nos - não nos surpreende... -, mas nós continuámos bem, por cima. No final da primeira parte consegue equilibrar e estar por cima", começou por analisar, ao Canal 11."Na segunda parte, todas as ações de ataque do Sporting fizeram-se com um passe ao guarda-redes e isso diz bem da dificuldade que o Sporting sentiu. Acaba por dar mérito ao trabalho dos meus jogadores. Sabe muito a pouco, por aquilo que fizemos durante 40 minutos. Fizemos muita, muita coisa bem feita. Deixa-me triste pelo que produzimos, foi um jogo difícil como vão ser todos. E já o disse antes, isto não acabou e no domingo queremos mais uma vitória para voltar cá no jogo 5", garantiu.Antes já Robinho tinha falado e destacado igualmente a atuação dos encarnados. "Acho que o Benfica está de parabéns pelo jogo que fez. Merecia muito mais. O golo não discuto, não me cabe a mim. Mas a luta que demos, as oportunidades foram muito grandes e acho que temos de melhorar a eficácia. Esperamos fazer um grande jogo na Luz para vir cá para o jogo 5. Estamos na luta, não atiramos a toalha ao chão e vamos dar tudo pelo resultado positivo".