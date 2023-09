Lúcio Rocha: «Quero ganhar a Champions pelo Benfica»

Autor de dois dos seis golos com que Portugal goleou ( 6-2 ) a Espanha na final do Europeu de futsal de sub-19, Lúcio Rocha foi o melhor marcador do torneio e recebeu ainda o prémio de Melhor Jogador. O ala benfiquista tem agora novas metas: ser campeão nacional e europeu ao serviço das águias."Não imagina a felicidade que isso me daria. Quero muito que isso aconteça, quero ganhar os maiores títulos ao serviço do Benfica. Acho que os podemos conquistar, temos qualidade, temos condições e temos a força que nos é dada pelos nossos adeptos em qualquer canto do mundo. Seria fantástico ganhar uma Champions pelo Benfica, ou mais, e ser o melhor jogador e melhor marcador da competição", afirmou ao jornal do clube.