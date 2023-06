Mário Silva: «Em Portugal e no futsal é preciso lançarem comunicados para ganharem os mesmos»

Mário Silva criticou duramente alguns elementos do Sporting depois da derrota caseira (1-2) do Benfica com os leões, após prolongamento, que deu o tricampeonato à formação verde e branca. Nuno Dias, treinador adversário, foi um dos visados pelas suas declarações no jogo 2.

"Viemos de uma época onde não conseguimos ganhar nada para outra em que ganhámos dois dos três títulos em disputa. Antes de eu entrar, nos últimos sete dérbis não tínhamos ganho nenhum. Depois do segundo jogo aqui, houve alguém neste sítio a comentar a arbitragem, que falou com o responsável da arbitragem com este mesmo tom, houve gente que mandou comunicados e eu, depois do jogo 3, tive a hombridade de elogiar uma arbitragem que também teve erros", começou por dizer ao Canal 11.

E continuou: "Se levar a arbitragem para o lodo trouxer frutos para o futsal, nós também vamos entrar nessa guerra, porque é uma vergonha o que se passou aqui hoje, a dualidade de critérios. Aparentemente em Portugal e no futsal para ganharem os mesmos é preciso lançarem comunicados a criticar a arbitragem e condicionar o jogo. O que eu esperava era uma resposta positiva da terceira equipa, de quem de forma altiva ando a elogiar no futsal mesmo nos momentos menos bons. Não é nenhuma mensagem direta ao Sporting, que aproveitou melhor os momentos, não sendo superior ao Benfica, o homem do jogo esteve naquela baliza. A minha mensagem é para os dirigentes do futsal, se quiserem levar com todos os jogos nestas flashes que falemos de arbitragem, nós estamos dentro."