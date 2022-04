Merlim dá o mote para a final: «Vamos jogar pelo Pany e por todos que ficaram de fora»

Alex Merlim bisou na goleada do Sporting ( 6-2 ) aos franceses do ACCS Paris, que colocou os leões em mais uma final da Liga dos Campeões, na qual os atuais campeões, que conquistaram a prova em 2019 e 2021, vão defrontar Benfica ou Barcelona."Primeiro quero dar os parabéns a toda a equipa. É a quinta final em seis anos desde que cheguei ao clube. É difícil chegar a estes palcos e provas, mas nos últimos anos temos demonstrado que somos um belíssimo grupo", começou por afirmar o ala ítalo-brasileiro, ao Canal 11, deixando palavras de conforto a Pany Varela, que foi expulso ainda na 1ª parte e vai falhar a final. "Temos dedar força ao Pany, que é um exceletne jogador e ser humano. Não vi o lance, mas se o arbtiro deu vermelho é porque foi merecido. Não pode ajudar-nos na fnal, mas vamos jogar por ele e por todos os que ficaram de fora", afiançou.A fechar, Merlim foi confrontado com algumas dificuldades que a equipa sentiu a nível defensivo, nomeadamente com o 5x4 dos franceses. Procuramos sempre melhorar nos jogos e nos treinos. Agora vamos descansar e estudar o adversário da final, pois qualquer um vai ser uma belíssima equipa. A final vai decidir-se nos detalhes, mas vamos procurar faze o melhor em busca do título", afirmou o jogador de 35 anos.