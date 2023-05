Multas, email sem resposta e dirigente da AFS na bancada: a versão do Benavente sobre os 60-0

Cinco contra três e chuva de golos: imagens do polémico jogo de futsal que terminou 60-0 Cinco contra três e chuva de golos: imagens do polémico jogo de futsal que terminou 60-0

A festa do Mação após defrontar três jogadores, ganhar por 60-0 e conquistar título distrital de futsal

O polémico jogo de futsal que deu o título distrital de Santarém ao Mação continua a dar que falar. Agora o Benavente, que perdeu diante dos agora campeões por 60-0, tendo estado em campo com apenas três jogadores, emitiu um comunicado a explicar as circunstâncias do encontro.O clube revela que avisou a Associação de Futebol de Santarém (AFS) de que teria dificuldade em comparecer no encontro por não ter jogadores suficientes, tendo posteriormente sido informado do valor das multas que teria de pagar em caso de falta de comparência. Refere ainda o Benavente que num segundo email explicou que tinha apenas três atletas disponíveis e que não recebeu resposta da AFS.Mais adianta que um dirigente da AFS esteve no jogo e que "deixou que este decorresse normalmente".Recorde-se que à entrada para a última jornada do campeonato distrital Vitória de Santarém e Mação estavam empatados em pontos, mas o Vitória tinha mais 33 golos marcados. O Vitória superou o Ribeira Fárrio, por 7-5, e o Mação superou o Benavente, por 60-0, acabando, assim, por sagrar-se campeão."O BFCA vem por este meio fazer um esclarecimento à população acerca dos acontecimentos após o resultado do jogo contra o Mação que se realizou no dia 6 de maio.Na terça-feira, 2 de maio, foi comunicado pela AFS a alteração ao horário do jogo. O BFCA neste dia mesmo respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo.Ainda na sequência deste tema o BFCA questionou a AFS quais as implicações de uma falta de comparência, a AFS respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49.No dia 5 de maio pelas 11.00h o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas 3 jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio. O BFCA nunca obteve resposta a este email.O BFCA apresentou-se ao jogo com os 3 jogadores como tinha sido comunicado à AFS, sendo que no decorrer do jogo o treinador dirigiu-se à equipa de arbitragem solicitando que a outra equipa jogasse apenas com 3 jogadores. Tal facto foi negado pela equipa de arbitragem alegando que não tinham poder para o fazer ficando essa decisão ao critério da equipa adversária.Fomos informados pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo. Logo, durante este processo o BFCA não deverá prestar mais esclarecimentos acerca do facto da falta de jogadores do plantel e aos motivos da sua ausência.Muita coisa tem sido dita nas redes sociais e na comunicação social mas nem tudo corresponde à verdade.Muito obrigado aos 3 atletas que compareceram ao jogo e que passaram por esta difícil situação que foi presenciada no pavilhão pelo-vice presidente da AFS, o sr. Jorge Heleno, que assistiu a parte do jogo e que deixou que este decorresse normalmente.Resta pedir desculpa à população de Benavente pelo facto do bom nome desta terra estar a ser associado a toda esta situação."