Nuno Dias: «É mesmo o melhor dérbi do mundo»

Nuno Dias, treinador do Sporting, considerou que os leões foram justos vencedores do dérbi , mas elogiou também a exibição do Benfica no Pavilhão João Rocha e admitiu que a diferença de três golos foi desajustada."Foi um jogo difícil e equilibrado. O resultado não espelha o que foi. A dificuldade foi tão grande para as equipas… nem sempre jogámos bem. A maior parte das vezes por mérito defensivo de quem nos atrapalha e não deixa jogar bem. Vencemos com mérito. Mas com um resultado dilatado para aquilo que se passou. Estamos na liderança, onde gostamos de estar, mas temos de continuar. Quarta-feira temos mais um jogo difícil aqui. O calendário não pára e é violento demais. Depois vamos jogar sábado, a seguir temos mais três jogos para a UEFA. É duro. Deixar uma palavra aos jogadores por acreditarem e lutarem, em desvantagem, contra uma equipa excelente, que joga bem, trabalha bem e tem um excelente treinador. Mas hoje encontrou equipa com grande superação e atitude que fez com que o resultado virasse para o Sporting", afirmou, em declarações ao Canal 11."É mesmo o melhor dérbi do mundo. Quem tiver dúvidas, está convidado a assistir. Não há outro jogo assim. Os adeptos, e nós, às vezes vivemo-lo de forma errada. Mas é o dérbi, a emoção de voltarmos a ter os adeptos connosco. É para eles que trabalhamos e jogamos. Muito contente por este regresso, com boa exibição e vitória".