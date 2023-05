Palma Futsal-Benfica, em direto

há 4 horas 15:11

Mário Silva: «Nesta altura da temporada o Palma dá sempre um salto de nível»



Benfica

O treinador do Benfica considerou que a equipa está preparada para defrontar o Palma Futsal, nas 'meias' da Liga dos Campeões, em Palma de Maiorca, Espanha, apesar de ter assumido o comando técnico há pouco tempo.



"Sabemos que vimos aqui jogar num pavilhão cheio, de gente aficionada e que defende a sua equipa com tudo o que tem. Mas nós preocupamo-nos com aquilo que controlamos. Sabemos que vamos defrontar uma equipa que tem um processo de treino há imenso tempo, que nós não temos, e isso é uma desvantagem", lançou Mário Silva.



O técnico (ex-Leões de Porto Salvo) assumiu as águias no final de março, considerando que o curto período que leva no cargo funciona como um pau de dois bicos, já que pode surpreender o adversário durante o encontro da final four. "Também acaba por ser uma vantagem porque, seguramente, e disso tenho consciência, o [Antonio] Vadillo teve alguma dificuldade para preparar um Benfica que mudou há um mês. E que ainda pouco apresentou daquilo que pode vir a fazer até ao final desta época. Portanto, parece-me que serão essas as vantagens e as desvantagens neste jogo", destacou.