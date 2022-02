Portugal é o novo líder do ranking da UEFA

Com a conquista do bicampeonato europeu, no domingo, Portugal ultrapassou a Rússia e a Espanha e é o novo líder do ranking da UEFA em futsal.





O organismo divulgou a última atualização da lista, composta por 50 seleções nacionais, e a formação comandada por Jorge Braz, também campeã do Mundo em título, comanda com 2693.750 pontos, à frente de russos (547.159) e espanhóis (2488.909). Refira-se que, na atualização anterior, Portugal ocupava o 3º lugar, a Espanha liderava e a Rússia estava no 2º posto.Para esta lista são apenas contabilizados os resultados em provas oficiais:^Europeus, Mundiais e fases de qualificação.