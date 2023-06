Promete correr mundo: o golaço de Zicky Té que abriu o marcador do Sporting-Benfica

É um golo de outro mundo aquele que Zicky Té marcou no Sporting-Benfica este sábado! O pivô do Sporting deixou Arthur às aranhas com um drible estonteante e depois, de costas para a baliza, desviou de calcanhar para o fundo das redes do Benfica, deixando Léo Gugiel pregado ao chão.Lance genial do internacional português, ao nível dos melhores.