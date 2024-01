Ricardinho confirma convite para jogar futebol no Benfica: «Só não aconteceu por causa da capa do Record»

Documentos Capa Record 28 de junho de 2007

Ricardinho confirmou esta quarta-feira, em declarações no podcast '5 para 4' do Zerozero, as duas manchetes de, a 28 e 29 de junho de 2007,. O ex-internacional português assume mesmo que foram as manchetes deque acabaram por ruir com esta possibilidade."Estive a um passo. Só não aconteceu por causa da capa [de]. Isto depois depende da mente de cada um perceber se era possível, se não era... Havia dois pontos: quando surgiu toda esta conversa, porque aquilo foi quando eu fiz o meu recorde de golos, 53 se não me engano, realmente eu estava a sentir-me num patamar muito acima e por isso também a questão de eu ter querido sair. Vieram ter comigo e disseram: 'Ricardo, nós sabemos que o teu sonho sempre foi o futebol e há aqui uma oportunidade'", começou por dizer o futsalista, afirmando que num primeiro momento não achava que fosse no Benfica: "Foi uma pessoa de dentro da estrutura [do Benfica] que eu não posso referenciar, mas não me falou que era no Benfica. Por isso é que eu estranhei, e eu disse: 'Mas esse sonho já está assim um bocado afastado', mas aí ele diz-me: 'Sim, mas é no Benfica'. Só que havia muitos pontos. O Benfica não ganhou [o título] e vais contratar um jogador de futsal para ganhar o título no próximo ano. Na cabeça de nenhum adepto isto ia fazer sentido."E concluiu: "[A partir desse momento] A minha ilusão começou logo a flutuar, ainda por cima tínhamos concentração da Seleção, nós ficávamos no Jamor e íamos treinar ao Sassoeiros. Eu até disse: 'A primeira vez que vocês se sentiram jogadores foi porque eu ia para o futebol' porque estava lá toda a gente da comunicação social. Nós jogadores na altura ainda não tínhamos essa visibilidade toda. Eu depois perguntei quão real era aquilo e disseram-me: 'Ricardo, é 100%'. O míster na altura era Fernando Santos, no tempo do Miccoli. Eu já nem dormia nem nada. No dia a seguir o Regufe, da Nike, mandou-me logo chuteiras, caneleiras, todas as cenas do futebol..."