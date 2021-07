Ricardinho em negociações com o Sp. Braga

Ricardinho está em negociações com o Sp. Braga. A notícia foi avançada pelo portal 'Zerozero' e, segundo as informações recolhidas por Record, o ala, de 35 anos, poderá mesmo estar de regresso ao futsal português.





O internacional português, que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tendão longo da perna direita, realizada em março, ainda tem contrato com o ACCS Paris, mas a descida do emblema parisiense na secretaria deverá mesmo precipitar a saída, com o Sp. Braga a colocar-se em boa posição para assegurar os serviços de um dos melhores jogadores de futsal de sempre.Em 2021/22 o Sp. Braga promete apostar forte na modalidade, uma vez que, além de estar a tentar segurar Ricardinho, já garantiu o internacional espanhol Pola, ex-Inter Movistar, e ainda Elisandro, cujano dia 6 de abril. Tiago Brito e Fábio Cecílio, jogadores que deixaram, recentemente, o Benfica, também foram colocados no caminho dos minhotos.