Sporting oficializa contratação de uma das figuras da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting apresentou esta sexta-feira, nas redes sociais, o ala Taynan da Silva, nascido no Brasil e internacional pelo Cazaquistão. A transferência estava garantida desde fevereiro, depois de o presidente do Kairat Almaty, Kairat Orazbekov, ter confirmado o acordo entre o jogador de 26 anos e a formação leonina.





"É oficial... Taynan, eleito um dos melhores da UEFA Futsal Champions League, é o novo reforço da equipa", podia ler-se no post do Sporting.Refira-se que Taynan fez parte do cinco ideal dessa competição, ganha pelo Sporting.