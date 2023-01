Sporting-Benfica: Dérbi da fuga ou apanhada

Joga-se a partir das 21 horas o "melhor dérbi do mundo", segundo o capitão do Sporting João Matos, num Pavilhão João Rocha lotado. Vencendo, os leões apanham na liderança as águias, que, por outro lado, se triunfarem, aumentam a vantagem sobre os rivais para seis pontos. Nuno Dias, técnico do Sporting, admite que "é cada vez mais difícil surpreender, mas há sempre coisas que se podem alterar, ajustar e adaptar", vaticinando: "Se queremos continuar a ambicionar chegar à liderança, temos de ganhar." João Matos defende que o embate com o Benfica "é sempre um jogo equilibrado, mesmo que o Sporting tenha ganho as últimas 11 competições."Pulpis, técnico do Benfica, também parte confiante para o jogo desta noite: "Sabemos o que é um dérbi. Uma partida especial, diferente, em que tudo o que se passou antes não conta. Chegamos confiantes. Estamos num bom momento, sólidos e sabemos sofrer. Sabemos das dificuldades, mas vamos com muita crença. Em caso de vitória, ficamos com uma distância importante sobre o Sporting."