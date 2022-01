Tomás Paçó aponta ao Europeu: «Temos de voltar a subir ao topo da montanha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de futsal concentrou-se esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciar a preparação para o Euro'2022. A equipa liderada por Jorge Braz, campeã europeia e mundial em título, realizou o primeiro treino deste estágio no pavilhão dos Leões de Porto Salvo, com Bruno Coelho e Zicky Té ausentes devido à Covid-19.

Em declarações ao site da FPF, Tomás Paçó, um dos campeões mundiais, garantiu que o deslumbramento motivado por essa conquista já passou e assumiu que Portugal é um "candidato" a vencer o Europeu. "Somos mais uns candidatos a ganhar. Estivemos lá no topo da montanha, mas voltámos a descê-la e temos de a subir outra vez, passo a passo, para fazermos aquilo que está nos nossos objetivos. Acho que vai ser difícil, vai ser muito parecido ao Mundial, mas estou muito confiante, porque a nossa equipa tem muita qualidade e sabemos muito bem ao que vamos", afirmou o jogador do Sporting.

De resto, o fixo luso, de 21 anos, apontou um dos segredos para o sucesso da seleção nacional neste tipo de competições: "Acho que um dos nossos pontos fortes é encararmos cada jogo como se fosse uma final, como se fosse o último jogo e acho que esse é o segredo da nossa equipa."

O Europeu de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, na Holanda, de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos-de-final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no Grupo A, juntamente com o país anfitrião, a Sérvia e a Ucrânia. O primeiro jogo da Seleção Nacional é também a partida de abertura da competição, frente à Sérvia, seguindo-se os duelos com Holanda (dia 23) e Ucrânia (dia 28).