Waltinho: «Marcar ao Benfica, num dérbi com pavilhão lotado...»

Waltinho marcou um dos golos do Sporting no triunfo deste domingo no dérbi frente ao Benfica. Após a partida, o pivot brasileiro admitiu que foi especial ter marcado o seu primeiro golo no Pavilhão João Rocha perante bancadas tão preenchidas."É espetacular. Foi o meu primeiro golo no João Rocha. Não podia ser melhor. Marcar ao Benfica, num dérbi com pavilhão lotado. Arrepio-me a lembrar o golo e com estes adeptos a comemorar. Estou super feliz", afirmou o jogador de 29 anos, ao Canal 11."Reviravolta na segunda parte? O futsal é isto. Um desporto maravilhoso. Fomos a perder para o intervalo, mas os golos saem a velocidade mais rápida do que o normal. Estou super contente com a vitória, a verdade é essa", acrescentou Waltinho.