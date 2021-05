Zicky Té e a conquista da Champions: «É uma emoção muito grande. Em 2019 estava na bancada»

Zicky Té apontou o golo do Sporting que deu início à reviravolta diante do Barcelona e permitiu a conquista da Champions League de futsal. No final da partida o pivô de 19 anos não escondeu a emoção e lembrou que em 2019, no primeiro título dos leões na prova, assistiu a tudo… desde a bancada.





"Desde o 1º dia que sabíamos que queríamos vencer. Estivemos a perder, fizemos um ‘reset’ e puxámos pelo espírito e união da equipa, lutámos como irmãos para chegar a este resultado. Em 2019 lembro-me de o Sporting ter ganho e eu estava na bancada. Eu era júnior. Foi uma alegria tremenda a agora poder conquistar é uma emoção muito grande, não consigo descrever", afirmou Zicky Té, em declarações à UEFA."O Sporting sempre me ajudou, deu todas as condições desde a formação e trabalhamos para chegar a este nível com vontade de ganhar. Para chegar aqui e corresponder às expectativas que foram criadas", acrescentou.