Barcelona-Sporting, em direto

Sporting tenta segunda Champions da história

Barcelona e Sporting defrontam-se, esta segunda-feira, na disputa pelo título da Liga dos Campeões de futsal, num encontro em que os leões defrontarão os carrascos do Benfica na competição. Recorde-se que os espanhóis golearam, por 2-6, no encontro dos quartos-de-final.

No encontro direto entre as duas equipas, de destacar que os espanhóis levaram sempre a melhor, tendo marcado nos dois duelos um total de... 10 golos. Tanto em 2011/12, como em 2014/15, o Barcelona superiorizou-se ao Sporting no encontro que disputava o 'bronze' do pódio - encontro do terceiro e quarto classificado, por 5-1 e 5-3, respetivamente.

Este é um título que a equipa orientada por Nuno Dias quer renovar, depois de em 2018/19 terem eliminado os cazaques do Kairat Almaty, por 2-1, a primeira e única vez que os leões conquistaram a prova. Nas duas mais recentes finais, a formação verde e branca perdeu, ambas frente ao Inter Movistar - equipa que esta temporada eliminou na meia-final -, por 0-7 e 2-5, respetivamente.



No final da partida frente aos espanhóis, o capitão João Matos sublinhou que o grupo está agora concentrado em "levar o troféu para Lisboa". "Estamos sempre nas grandes decisões. Acredito que vamos lutar para levar o troféu para Lisboa, sinto que os sportinguistas nos mandam energias positivas", atirou.



Já na antevisão ao duelo desta segunda-feira, o treinador Nuno Dias dividiu o favoritismo pelas duas equipas. "Perspetivo um jogo difícil, mas entendo que o Sporting tem 50% de probabilidades. É a isso que nos vamos agarrar, sabendo que temos qualidade e que estamos num momento extraordinário. A nossa equipa talvez viva o melhor momento em termos de união e espírito de equipa ao longo de 10 anos no Sporting", frisou.