Holanda-Portugal, em direto

Andreia Norton: «Queremos manter a nossa intensidade e impor o nosso estilo de jogo»



Vítor Chi

A Seleção Nacional feminina procura esta quarta-feira, diante das atuais campeãs da Europa, a primeira vitória no Europeu, depois do empate (2-2) frente à Suíça na ronda inaugural do torneio.

Em declarações ao site oficial da UEFA, Andreia Norton falou sobre a importância de um bom começo de jogo, algo que não aconteceu diante da congénere suíça. "Eu penso que é algo que pode acontecer a qualquer equipa em qualquer momento do jogo. Infelizmente, aconteceu-nos nos primeiros cinco minutos, mas mostrámos durante os 90 minutos que isso não nos afetou. Começámos a dar a volta e conseguimos entrar no jogo", começou por dizer.

"Para mim, eu penso que temos de seguir o nosso plano de jogo e a forma como queremos jogar. Arrancámos muito bem a segunda parte [do jogo contra a Suíça], marcámos dois golos e fomos à procura da vitória. Estávamos muito mais perto de marcar mais um golo do que propriamente a Suíça", acrescentou, analisando de seguida a próxima adversária: "A Holanda é muito diferente da Suíça. Sabemos que estão entre as seleções mais fortes e são as atuais campeãs da Europa. Queremos manter a nossa intensidade e impor o nosso estilo de jogo. Sabemos que elas vão procurar a vantagem desde cedo, por isso temos de estar focadas e cometer o mínimo de erros possível. Vamos tentar forcá-las a cometer erros e aproveitar."



E terminou: "Penso que jogámos bem [frente à Suíça] e que fizemos um bom arranque neste torneio. Sinto-me bem e espero conseguir ajudar Portugal a seguir em frente no Europeu. Acredito que somos todas importantes e também acredito que estamos bem preparadas. Estamos à espera de encontrar um jogo mais físico do que o anterior. Vamos tentar ultrapassar os obstáculos juntas e dar tudo em campo."