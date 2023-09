há 37 min 19:44

Mónica Jorge aborda o poder de França e as armas de Portugal

"É uma prova difícil na nossa primeira vez. A França está no top-5 Mundial, mas são estes desafios que as jogadoras gostam e nos fizeram chegar ao patamar que estamos agora. Depois do Mundial, os olhares são outros. É uma equipa mais competitiva e é engraçado ver os adversários reconhecer isso É uma França mais experiente, que respeitamos, mas temos as nossas armas. Espero que dê para nós. As jogadoras anseiam por jogar estes jogos e querem mostrar as suas capacidades", disse Mónica Jorge aos microfones do Canal 11