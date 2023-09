Francisco Neto: «Nunca nos encolhemos, nunca ficámos para trás»

Francisco Neto reconheceu algumas falhas mas destacou a atitude da Seleção feminina no jogo com a França (derrota por 2-0).





"Até ao golo estivemos muito bem, a disputar o jogo. Depois disso, e até ao intervalo, não conseguimos organizar-nos, alterámos o sistema tático e deixámo-nos ir um bocadinho em referências individuais. Sofremos porque não conseguimos ter bola fruto de algumas más decisões. Não estivemos equilibrados. Na segunda parte, reequilibrámos a equipa, conseguimos organizar-nos e fomos Portugal ao nível habitual, a procurar ter bola no campo adversário e a criar algumas oportunidades de golo. Também sabemos que ao jogarmos mais alto nos expomos mais, sabemos também das dificuldades que é defrontar uma equipa como a França, mas destaco, acima de tudo, a coragem e a forma como encarámos o jogo e o adversário", disse o selecionador nacional.E completou: "Mostrámos que somos uma equipa que quer estar na primeira divisão do futebol mundial, que quer disputar os jogos seja em que campo for. Nunca nos encolhemos, nunca ficámos para trás, tivemos bola, pressionámos. Este é o caminho do crescimento. Estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo, a França, e Portugal também quer ser uma delas".

Patrícia Morais, guarda-redes de Portugal, também elogiou a atitude da equipa. "Portugal mostrou muita ambição e determinação, disputámos o jogo pelo jogo frente a uma potência do futebol mundial como é a França. Fomos corajosas, determinadas e lutámos até ao último minuto, para ganhar. Agora é focarmo-nos no próximo jogo, com o mesmo objetivo de vencer", sustentou.

"Se eu estive bem, devo-o também à equipa, que me ajudou, o coletivo é sempre mais importante. Fomos umas meninas corajosas, sabendo que a França é uma equipa muita intensa, muito física. O mais importante é que crescemos como equipa e estamos mais fortes", prosseguiu.

Quanto ao Portugal-Noruega adiantou: "Defrontámos as norueguesas na Nova Zelândia, sabemos que é uma equipa mais forte do que mostrou no Mundial, mas temos quatro dias para preparar esse jogo e faço desde já um apelo para que compareçam em Barcelos para nos apoiar".

