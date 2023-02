A mensagem de Cristiano Ronaldo em dia histórico para a Seleção feminina

Cristiano Ronaldo aplaudiu esta quarta-feira o apuramento histórico da seleção portuguesa feminina para o Mundial'2023."Parabéns por este apuramento histórico", pode ler-se, numa storie do Instagram do internacional português, atualmente a jogar no Al Nassr.Também Bruno Fernandes deixou uma mensagem à equipa orientada por Francisco Neto. "Orgulhosos de vocês uma vez mais", escreveu igualmente naquela rede social.Recorde-se que Portugal venceu hoie os Camarões por 2-1, no playoff intercontinental, e garantiu assim, pela primeira vez, um lugar no Mundial de Futebol Feminino. A fase final do Mundial vai realizar-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto e este é o calendário de Porugal: Holanda, vice-campeãs no último Campeonato do Mundo (23 de julho), Vietname (27 de julho) e as campeãs dos Estados Unidos (1 de agosto).