Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino

há 18 horas Ontem

Dolores Silva: «É preciso mantermos os níveis de concentração ao máximo»



Ricardo Jr

Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional, corrobora a visão do treinador: "É preciso mantermos os níveis de concentração ao máximo em tudo o que é pedido." A jogadora reconhece que as colegas estão "felizes e motivadas porque o grande dia está a chegar", mas deixa o alerta sobre a componente competitiva dos Camarões, até porque, num playoff, "as duas equipas vão dar tudo para alcançar o objetivo".



"O jogo vai representar as gerações passadas, a nossa e as futuras. É fundamental para continuar a abrir as portas da evolução do futebol feminino em Portugal", concluiu.