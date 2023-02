Francisco Neto era um treinador naturalmente satisfeito pelo apuramento inédito de Portugal para o Mundial de futebol feminino, após o triunfo por 2-1 diante dos Camarões."Alguns nervos, mas acima de tudo muitas emoções e felicidade imensa, a distribuir pelos portugueses, clubes e staffs que colaboram com estas jogadoras e pela estrutura toda da FPF. Esta direção teve a ousadia, se me permitem, de colocar Portugal no Mundial e no Euro. Conseguimos concretizar esse desejo e orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, mas depois da mensagem do presidente [da FPF] só tínhamos de o concretizar", começou por referir o selecionador nacional ao 11."Se me permites, uma das senhoras que me criou querida faleceu há um mês. É para ela e para a família", referiu emocionado.Já em declarações a, Francisco Neto sublinhou não ter gostado muito da 2.ª parte do encontro. "Não fomos estáveis emocionalmente; criámos muitas oportunidades na 1.ª parte, mas fomo-nos intranquilizando porque não surgiu o 2-0. Na 2.ª parte não gostei tanto, houve muita emoção, mas estes jogos são para serem ganhos mais do que serem bem jogados", afirmou ao nosso enviado-especial Rui Almeida, sublinhando que as jogadoras portuguesas estão a "criar referências". As jogadoras têm noçao que é algo único, vamos celebrar como nunca. A partir de dia 24 irei começar a preparar o Mundial, vou cá ficar", esclareceu.Sobre os adversários do Mundial, o selecionador nacional foi contundente. "Quando representamos o país, a responsabilidade está sempre deste lado. Não vamos estar a dizer que o grande objetivo é sermos campeões do mundo. Ganharmos este espaço de afirmação internacional e sermos competitivos ao máximo. Se pudermos pontuar e fazer golos, melhor".