Dolores Silva: «Alguém me dizia que não era um exemplo de capitã e neste momento foi uma chapada sem mão»

Dolores Silva referiu que a qualificação inédita de Portugal para um Mundial de futebol feminino é "a cereja no topo do bolo" de "um sonho de uma vida", após uma vitória (2-1) sobre os Camarões onde diz que a equipa das quinas sentiu mais dificuldades por conta própria."[Quando o jogo acabou senti] um orgulho enorme, um sonho cumprido. Muita felicidade, muita emoção. Os últimos minutos foram particularmente emotivos. Nós acabámos por nos dificultar a vida, temos consciência disso. Eu própria falhei um corte, que não queria e no momento pensei: 'Bem, vai-me cair o mundo'. Mas felizmente tenho colegas fantásticas. Sempre soube interiormente que esta equipa não ia baixar os braços nunca, acontecesse o que acontecesse. A prova disso foram os últimos minutos. Acreditámos até ao fim, fomos juntas até ao fim. Somos uma família, mostramos isso durante toda a qualificação e foi a cereja no topo do bolo. É o sonho de uma vida. Não conseguimos colocar em palavras o que sentimos", começou por dizer a médio portuguesa, aA capitã da Seleção Nacional reconheceu ainda que "a ficha só vai cair amanhã" e fez uma declaração forte. "Acima de tudo um orgulho tremendo no grupo de trabalho, falo não só nas minhas companheiras, mas tambem no staff técnico, staff médico e de comunicação, cozinheiros e todos os que estiveram connosco durante toda a qualificação. É um processo grande, tem sido uma evolução tremenda nos últimos anos. Hoje vamos rir muito e festejar como nunca. O que mais queremos é desfrutar ao máximo deste momento único, que foi fazer história por Portugal mais uma vez. Fazer parte deste grupo e ser capitã desta seleção é difícil, porque há uns meses talvez alguém me dizia que não era um exemplo de capitã para nada e neste momento foi uma chapada sem mão", atirou visivelmente emocionada.