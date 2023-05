Francisco Neto: «Esta Seleção quebrou todos os impossíveis»

Após anunciar a convocatória da Seleção Nacional de futebol feminino para a fase final do Mundial'2023, Francisco Neto referiu que a equipa das quinas vai partir para a Austrália e para a Nova Zelândia com "muita ambição" e destacou que, a partir de agora, "não há impossíveis"."É uma seleção carregada de ambição, com muitas jogadoras com um percurso incrível connosco. Relembrar que, [da convocatória] de 2017, estão 12 jogadoras presentes. O processo começou há muito tempo. Do último Europeu continuam 19 e vão repetir outra fase final. A Seleção tem crescido na adversidade. Tem sido capaz de dar resposta a nível internacional. Temos muita ambição. Nós, estrutura técnica da Federação, trabalhamos para que este momento se repita mais vezes. Queremos muito que, daqui a 4 anos, estejamos a anunciar a segunda convocatória. É para isso que trabalhamos. É esse o desafio e o compromisso da direção era a presença da seleção feminina num Mundial. Há poucos anos, se calhar nem todos acreditavam nisso. É uma seleção mais madura, mais preparada e com muita ambição", começou por referir o selecionador nacional, em conferência de imprensa."Um bom desempenho é que os portugueses se orgulhem de nós. O que nos tem marcado ao longo do anos. Que tenham esta coragem de se levantarem às 6 da manhã para ver um jogo da seleção feminina. Ficamos muito felizes, porque, a partir deste momento, as coisas aocntecram. Não há mais nenhuma menina em Portugal que diga que é impossível. Esta seleção quebrou todos os impossíveis. É possível, não é fácil, mas é possível fazer acontecer. Queremos chegar ao último dia da fase de grupos a lutar pelo apuramento. Se não chegarmos já apurados, que estejamos a depender só de nós. É o nosso objetivo chegar ao último dia da competição e depender apenas de nós. Ser competitivos, competentes e somar pontos para depender só de nós.""É uma seleção ambiciosa. Percebo a pergunta e era mais fácil dizer que sim e sair com menos pressão... Somos conhecidas pelas boas navegadores e bons mares não fazem boas navegadoras. Sabemos estar unidas e isso permite-nos crescer, mesmo quando não corre bem. Queremos que Portugal se orgulhe de nós e sabemos que só sendo competitivos é que vamos ser referências para quem nos observar. Temos de querer sempre mais, porque também é esse o nosso ADN.""Acima de tudo, olhamos para trás e é mais fácil para nós fazer com que as jogadoras acreditem na nossa mensagem. Em 2017 eram 12, em 2022 eram 19. Sentiram dentro de campo que é possível. Temos jogadoras que estiveram em 2012, na Turquia, e em 2013, em Inglaterra. Felizmente temos jogadoras preparadas para as fases finais e é aí que queremos estar. A pressão faz parte das fases finais. Somos um dos 12 representantes da UEFA num mundial, é sinal de crescimento e é por aqui que queremos estar. Orgulhosos e conscientes da responsabilidade.""Iremos levar as duas jogadoras. Faz-nos sentido em função do momento da época e da viagem, ter duas jogadoras connosco, por isso serão anunciadas no decorrer da semana. Vão estar connosco a fazer a preparação para o Mundial. Triagem? Sem dúvida, felizmente tem sido cada vez mais difícil. Eu e a equipa técnica estamos fechados já há alguns dias na Cidade do Futebol. Temos tido discussões para fechar as 23 finais e isto é fruto do aumento das praticantes e da qualidade, que se pode ver na Liga BPI e no que os clubes têm feito. A nossa seleção de Sub-23 é um investimento muito grande da direção para ter este patamar. Temos jogadoras na Seleção A que passaram pelas sub-23. Estão a chegar jogadoras cada vez mais preparadas. Vídeo? Somos uma equipa que, em todos os jogos, prepara um vídeo motivacional para as jogadoras. Há 9 anos que o fazemos e é sempre um momento especial eu relevar o onze e mostrar a mensagem que queremos para aquele dia. Vamos aproveitar esta narrativa para lhes passar, algumas deles revêem-se nisto. Algumas estiveram nas filmagens e disseram que o trajeto delas também passou por isto.""Tive noites sem dormir, porque há muita qualidade e não se pode esconder. Vi desilusão em muitas jogadoras e deixo uma palavra de apreço para elas. Sabemos que nunca e fácil para ninguém. O que fazemos é criar critérios para as nossas escolhas serem tomadas em consciência. Martinez? Estava a dirigir-me para aqui e recebi uma mensagem dele a dizer para desfrutar desta primeira convocatória para um Mundial. Termos uma grande relação na partilha e felizmente trabalho numa casa que é assim. Cruzamo-nos aqui. Tenho abertura com outros selecionadores. Os treinos estão abertos a todos. Roberto Martinez gosta de ver os nosso jogos e gostamos de ter outra opinião de pessoas que já têm muitos mundiais e têm sempre algo para nos dizer. Boas práticas dentro da FPF, é normal.""Iremos iniciar a preparação dia 19 de junho, depois vamos viajar no dia 10 de julho. Temos jogo agendado para dia 7 com Ucrânia. Teremos outro na Nova Zelândia com a Noruega à porta fechada e possivelmente será anunciado ainda outro particuar. Queremos fazer uma preparação semelhante ao que fizemos no Europeu, com uma equipa masculina. Vamos viajar dia 10 [de julho] com muitos dias de antecedência para a preparação. Já lá estivemos e já sabemos o que nos espera. A nível de clima vamos apanhar um inverno que é relativamente normal, com 10, 11 ou 12 graus. A Nova Zelândia tem uma das cidades mais ventosas do mundo e isso não conseguimos controlar, mas vamos com tempo", concluiu.