Francisco Neto "muito orgulhoso": «A haver um vencedor só poderia ser Portugal»

Portugal empatou este sábado ( 2-2 ) o jogo de estreia no Campeonato da Europa de futebol feminino, diante da Suíça. No final do encontro, Francisco Neto elogiou a reação da equipa, que foi para intervalo a perder por dois golos, conseguiu igualar e ficou perto da reviravolta."Estou muito orgulhoso. Tínhamos dito que queríamos que os portugueses desfrutassem de ver-nos jogar e tenho a certeza que o fizeram, tirando os primeiros 20 minutos. A partir daí Portugal assumiu o jogo, teve mais oportunidades, marcou dois e podiam ter sido mais. Tive muito prazer. Depois do jogo disse às jogadoras que com esta atitude, compromisso e nível de organização fazem de mim um treinador muito orgulhoso", começou por referir o selecionador nacional, em declarações ao Canal 11."Foi de tranquilidade. No final da 1ª parte sentimos que estávamos por cima, a dominar. Que estávamos bem e se fizéssemos um golo elas iam tremer e íamos estar por cima. Fomos crescendo, marcámos e a preponderância ofensiva ainda foi maior. A haver um vencedor só poderia ser Portugal.""As coisas podiam ter sido diferentes, mas o jogo tem estas casualidades. As duas primeiras vezes que a Suíça foi à nossa baliza, fez dois golos. Não fomos competentes para impedir isso. Mas Portugal foi superior.""Queremos continuar com este compromisso, atitude e organização. É o nosso grande objetivo."